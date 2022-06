Politiet advarer efter kemikalieudslip

Fredag aften er der sket et kemikalieudslip i Nysted

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi advarer her til aften flere borgere i byen Nysted på Lolland om at holde sig inden døre og lukke for vinduer og ventilation.

Det gør de, fordi der er sket et kemikalieudslip. Det skriver politiet på Twitter.

Udslippet er sket på Lille Mussevej 10, og der skulle være tale om et udslip med kemikaliet ammoniak.

Der er en sikkerhedsafstand på 300 meter til udslippet, skriver politiet.

Beredskabet er til stede på adressen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Spansk politi opsnappede sidste år en stor forsendelse hakkede tomater på vej til Danmark, der indeholdt 780 kilo hash. Hør mere om sagen i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.