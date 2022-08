Politiet advarer efter uheld

Har du billeder af det voldsomme vejr? Send billeder og video til 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (koster alm. takst)

De heftige regnmængder førte lørdag morgen til et færdselsuheld på Helsingørmotorvejen mellem Hørsholm og Vedbæk.

- Vi opdager det selv klokken 9.40, da vi kører forbi, hvor der er akvaplaning og en bil, der er skredet ud. Der er ingen tilskadekomst, fortæller David Buch, vagtchef hos Nordsjællands Politi.

Bilen holder i tredje vognbane, og føreren kontaktede selv autohjælp, der er på vej.

Den seneste melding klokken 9.54 er, at trafikken glider fint, men at det ene spor stadig er spærret. Ifølge Vejdirektoratet forventes rednings- og oprydningsarbejdet tidligst afsluttet klokken 10:40.

Det gik også galt et andet sted, natten til lørdag, da en mand mistede herredømmet over sin bil på Holbækvejen ved Dianalund, og den endte på hovedet.

Føreren mistede angiveligt kontrollen med Corvetten, der endte på taget

Vagtchefen benytter anledningen til at understrege, at man skan køre efter forholdene i regnen.

- DMI har også udsendt varsel omkring kraftig regn, så alle, der kører ude på vejene, skal selvfølgelig være opmærksomme på større vandpytter og køre efter forholdene, Når der har været tørt så lang tid, kan det være svært at lede vandet af. Så pas på akvaplaning og kør efter forholdene, siger han.

Akvaplaning er, når et køretøj på grund af vådt føre mister vejgrebet.

Midt- og Vestsjællands Politi har været nødsaget til at lukke Køgevej under viadukten i Roskilde omkring et par timer og opfordrer også til at køre efter forholdene.

DMI har udsendt et varsel om kraftig regn med lokale skybrud over den østlige del af Jylland, Fyn, Lolland Falster og Sjælland.

'Området med den kraftige regn bevæger sig kun meget langsomt mod nord, og dermed kan der falde store mængder regn over de centrale og østlige dele af landet', står der.

På grund af lokale skybrud kan der være store regionale forskelle i nedbørsmængder.

'I forbindelse med den kraftige regn skal man være opmærksom på, at vand kan samles i lavtliggende områder f.eks. kældre, vejbaner, viadukter og områder nær søer, åer og vandløb kan oversvømmes. Luk vinduer og døre. Tilpas kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene', fremgår det videre.