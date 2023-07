Politiet advarer: Er Armani-manden tilbage?

Det er nok en god ide at takke nej, hvis man får tilbudt et billigt jakkesæt på en parkeringsplads i Østjylland

Et godt tilbud kan være svært at sige nej til.

Ikke desto mindre er det fra tid til anden en god ide.

Eksempelvis hvis det gælder et billigt jakkesæt, som en italiensk mand forsøger at sælge til dig på en parkeringsplads.

Netop det advarer Østjyllands Politi mod. I døgnrapporten oplyser ordensmagten, at man har fået anmeldelser om en velklædt italiener, der sælger jakkesæt på parkeringspladser.

Det skulle have fundet sted foran Bilka i Tilst samt ved Kvickly i Åbyhøj.

Armani-manden i comeback?

For år tilbage huserede en italiensk mand, der blev døbt Armani-manden, i Nordsjælland.

Her forsøgte han over en årrække at sælge billige jakkesæt, ofte af mærket Armani, til danskere.

Det viste sig dog, at tøjet var falskt og af dårlig kvalitet. Armani-manden blev anholdt i 2019, men spørgsmålet er nu, om han er tilbage? Eller om hans svindelnummer er taget i brug af andre?

- Vi mistænker, at det er en mand, der tidligere har været i vores politikreds. Om der er tale om flere eller den samme person, det er vi ikke sikre på, siger Jakob Christiansen, pressemedarbejder ved Østjyllands Politi.

Pressemanden er på nuværende tidspunkt ikke klar over, om der er tale om salg af falske Armani-jakkesæt.

Han oplyser, at tøjsalget kan være ulovligt, men at det vil bero på en konkret vurdering i de enkelte sager.

Elendig kvalitet

Mandens fremgangsmåde er simpel: Han står ved sin bil, kontakter en forbipasserende og tilbyder så et billigt jakkesæt, der efter eget udsagn er fra en modemesse.

Men ...

- Nogle gange er et tilbud simpelthen for godt til at være sandt, konstaterer politikredsen.

Tøjet er nemlig ikke af fineste kvalitet. Tværtimod. Ifølge politiet er jakkesættene af 'elendig og nærmest plastiklignende kvalitet'.

Summa summarum: Lad være med at købe dem, lyder den klare opfordring fra politiet.