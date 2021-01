Politiet advarer: Gå ikke ud på isen

Politiet beder danskerne om at holde sig fra isen

Både Midt- og Vestjyllands Politi og Nordjyllands Politi ser sig nødsaget til at advare folk mod at gå ud på tilfrosne søer.

I flere tilfælde har politiet været nødt til at tage ud og få folk væk fra isen.

Det fremgår at tweets fra de to politikredse.

Selvom søer og vandløb er frosset til, er det ikke ensbetydende med, at det er sikkert at færdes på isen. Det er ulovligt at færdes på isen, medmindre kommunen skilter med 'isen er sikker'.

Ifølge respektforvand.dk skal isen være mellem 13 og 18 centimeter tyk, før man bør bevæge sig ud på den.