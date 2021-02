Politiet advarer: Gå ikke ud på isen

Kulde og frost har for alvor meldt sin ankomst til Danmark, og det betyder, at mange søer i øjeblikket er frosset til is.

Men isen er tynd, og flere steder i landet modtager politiet anmeldelser om lidt for overmodige danskere, der bevæger sig ud på isen.

Derfor advarer politikredse og kommuner nu mod at færdes på isen.

- Det er forbundet med livsfare, hvis man falder igennem. Hvis isen bliver sikker nok, vil der blive skiltet med dette, skriver Vestegnens Politi på Twitter.

Alvorlig ulykke

Ifølge TV 2 Lorry har en lang række kommuner i hovedstadsområdet sat skilte op om, at der ingen adgang er på isen.

Alligevel kan man finde flere anmeldelser om børn, der trodser forbuddet, i de seneste dages døgnrapporter fra Nordsjællands Politi.

Også på Fyn advarer politiet mod at færdes på isen, før kommunen har vurderet istykkelsen og sagt god for skøjteløb.

Her skete der torsdag en alvorlig ulykke, da en 45-årig mand faldt gennem isen ved landsbyen Davinde. Han er nu i kritisk tilstand.

- Hvis man har børn eller unge, så er det vigtigt, at man husker at sige til dem, at det er livsfarligt at gå ud på is, siger Odense-rådmand Christoffer Lilleholt (V) til TV 2 Fyn.

