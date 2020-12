Politiet advarer: Husk straffen!

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det kan synes uskyldigt og sjovt, men straffen for at affyre fyrværkeri mod andre kan være op til otte års fængsel.

Så klar er beskeden fra politikommissær hos Nordsjællands Politi Søren Greve.

Påmindelsen kommer efter, at der natten til fredag blev affyret fyrværkeri mod flere tilfældige forbipasserende på Nærumvænge Torv i Nærum.

- Det er noget, vi kigger meget alvorligt på, fortæller Søren Greve til Ekstra Bladet dagen derpå.

Skyder fyrværkeri mod tilfældige

Farligt

- De her personer har sgu moret sig, og de har skudt fyrværkeri efter både hinanden og forbipasserende og bilister, fortæller Søren Greve - der dog ikke finder finder situationen specielt sjov.

- Vi fik flere anmeldelser om det i går, og selvom vi lige nu ikke har nogen, der er kommet alvorligt til skade, er der uanset hvad nogen, der har være tæt på at blive ramt.

- Så det er altså straffelovens §252, det her handler om.

Netop denne paragraf beskriver, at 'den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde' forvolder fare for andre, altså kan få op til otte års fængsel.

Nordsjællands Politi har i øjeblikket identiteten på syv unge, der er mistænkt for at medvirke til nattens løjer, men efterforsker fortsat for at finde frem til de øvrige 10-15 personer, man mener står bag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Corona presser

Søren Greve fortæller, at Nordsjællands Politi har ekstra opmærksomhed på problemet og kører med særlige patruljevogne, der kun er dedikeret til formålet.

- Har I svært ved at nå de unge i det her?

- Både og. Der er mange, der følger reglerne - men så har du den her situation med corona og manglende samvær. Måske er der noget, der skal luftes, svarer Søren Greve.

- Tror du, at de unge er klar over, hvor høj straffen er?

- Nej, det tror jeg ikke.

- Mange voksne er klar over, at netop har skærpet straffen for det her. Men derfor bliver forældrene også orienteret, hvis de unge er under 18 år, så de er klar over, at det her godt kan gå hen og blive alvor, siger Søren Greve.

