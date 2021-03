Politiet advarer: Kontakter folk fra hele landet

Danskere i hele landet bliver for tiden ringet op af en person, der udgiver sig for at være fra Midt- og Vestjyllands Politi i et forsøg på at lokke oplysninger ud af folk.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

'Folk fra hele landet fortæller om opkald, hvor en person udgiver sig for at være fra Midt- og Vestjyllands Politi. Det er en svindler, der vil have oplyst bl.a. CPR-nr. og NemID. Lad dig ikke snyde,' skriver politiet.

Det er langtfra første gang, at svindlere forsøger at narre folk til at udlevere persondata, der kan bruges til økonomisk svindel.

Her er et uddrag af tidligere artikler, hvor politiet har advaret om lignende former for snyd:

