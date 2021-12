Politiet advarer: Mænd afpresses med deling af sexvideoer

Nordjyllands Politi advarer mænd, efter at de har oplevet stigende tilfælde med sager, hvor mænd er blevet afpresset med en trussel om deling af sexvideoer.

Politiet har cirka en sag om ugen, hvor mænd mellem 15 og 80 år, oplever at blive afpresset, efter de til at starte med var blevet kontaktet af en kvinde på sociale medier, hvor der mulighed for brug af video.

'Der følger så en samtale mellem de to, der hurtigt får et seksuelt indhold og med brug af videofunktionen,' siger politikommissær Carsten Straszek i pressemeddelelsen.

Det leder til, at mændene kan blive afpresset.



'Ofrene optages nemlig i intime situationer – og forinden har gerningspersonen og ofrene udvekslet oplysninger over Facebook, hvilket giver gerningspersonen adgang til ofrenes venner dér,' advarer Straszek.

Peger mod Afrika eller Asien

Mændene får så efterfølgende at vide, at de skal betale et beløb, hvis de ikke vil have, at sexvideoerne bliver delt med offerets venner.

Pengene skal overføres via Western Union eller andre betalingsmetoder til udlandet, hvor det elektroniske spor ofte fører ofte til Afrika eller Asien.

Politikommissæren råder mændene til at ikke at betale penge til gerningsmændene.

'Hvis offeret betaler, vil han blot opleve, at han bliver yderligere afpresset, siger Carsten Straszek og opfordrer til, at man straks blokerer gerningspersonen og gør sin Facebook-profil eller lignende privat.



'Når det sker, så er det vores erfaring, at gerningspersonen vil stoppe sin afpresning, fordi man ikke længere kan opnå noget ved det.'

Sager om afpresning kan anmeldes til Nordjyllands Politi via telefon 114.