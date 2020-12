Politiet advarer mod fup-hjemmeside

Politiet advarer borgere mod at gå ind på fup-side, hvor danskere blive snydt til at udlevere deres NemID

Kriminelle forsøger at udnytte coronakrisen, og få danskerne til at udlevere deres NemID.

Flere danskere har i løbet af søndagen modtaget en SMS, hvor de opfordres til at gå ind på en hjemmeside, der hedder coronaprøve.info. Men det er en rigtig dårlige idé, lyder det fra ordensmagten.

- Der er altså nogen, der modtager de her SMS'er om at gå ind på den her side. Så vil de her have, man oplyser sin NemID.

- Det skal man lade være med, fordi ellers begynder det at blive problematisk, siger Henrik Karlsen, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet oplyser, at de i dag har fået fem anmeldelser fra borgere, der har modtaget en SMS, hvor der står, de skal besøge den omtalte hjemmeside. Og enkelte er gået i fælden.

- Der er nogle enkelte, der har logget ind på den. Og det skal man lade være med. Vi har tidligere tweetet ud om det samme, det gjorde vi for nogle dage siden.

Hvis du er gået i fælden, er opfordringen fra politiet klar.

- Hvis de har været inde og opgive deres oplysninger, skal de anmelde det til LCIK, der er vores afdeling for den slags kriminalitet, siger Henrik Karlsen.

Politiet oplyser yderligere, at de ikke har anmeldelser fra borgere, som har mistet større pengebeløb.