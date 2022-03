Politiet advarer mod nyt trick

Et nyt svindelnummer florerer i øjeblikket på sociale medier.

Her annoncerer bedragere med jobs i grupper på sociale medier. Er man interesseret i de lukrative jobs, bliver man bedt om at sende en mail med blandt andet cpr-nummer og adresse.

Herefter benytter svindlerne de personlige oplysninger til at købe dyrt tøj på nettet, som de får sendt til betaling via en faktura. Bedragerne henter så pakkerne i en pakkeshop, smider fakturaen i skraldespanden og sælger tøjet videre.

- Ofte opdager folk først, at de er blevet udnyttet, når der kommer rykkere for manglende betaling eller, i værste fald, at regningerne er sendt til inkasso, siger Peter Reisz, som er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, i en pressemeddelelse.

Ofte studerende

Københavns Politi oplyser, at de for tiden oplever en del af sådanne sager, og at det ofte er studerende, som falder over jobopslagene på sociale medier, hvorefter de i god tro sender de personlige oplysninger til svindlerne.

- Del derfor meget gerne denne advarsel videre i dit netværk, så vi kan få stoppet det udspekulerede trick, siger Peter Reisz.

Han opfordrer til, at man kontakter politiet på telefon 114 eller anmelder det på politi.dk, hvis man bliver udsat for det nye trick.