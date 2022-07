Politiet advarer mod udspekulerede tricktyve

En 81-årig kvinde fra Slagelse fik onsdag aften stjålet et kontant beløb fra sin taske, efter tricktyve havde fået adgang til hendes lejlighed.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Tricktyveriet skete i den 81-åriges lejlighed på Arnskovsvej, hvor en ukendt kvinde bankede på døren klokken 19.20.

Den ukendte kvinde gik ind i lejligheden, hvor hun guidede den 81-årige ud til køkkenet, mens hun kom med en uklar forklaring om gasudslip og vandskade i opgangen.

Den ukendte kvinde pillede lidt ved komfuret og køkkenskufferne, hvorefter hun igen forsvandt.

Et vidne kunne efterfølgende fortælle politiet, at to andre personer havde sneget sig ind i lejligheden imens, og her havde det lykkes dem at stjæle et kontant beløb fra den 81-åriges taske.

Den ukendte kvinde beskrives som ca. 25 år gammel, brun i huden og med sort hår. Hun talte dansk med accent og havde mørkt tøj på.

Politiet hører gerne fra vidner, der har oplysninger om tricktyveriet. Ring til politiets servicecenter på tlf. 1-1-4.

Samtidig advarer politiet mod udspekulerede tricktyve.

Hvis personer for eksempel foregiver at komme fra hjemmeplejen, skal de fremvise et legitimationskort, og hvis ukendte personer i øvrigt henvender sig ved døren under forskellige påskud, opfordrer politiet folk til at være på vagt.