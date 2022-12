Politiet advarer: 'På eget ansvar'

Selvom lufttemperaturen er over frysepunktet flere steder, kan vejene stadig være glatte og derfor ubehagelige at køre på.

Det har en del borgere bemærket, som har henvendt sig til Midt- og Vestjyllands Politi, skriver politikredsen på Twitter.

For plusgraderne behøver ikke at gælde selve vejene.

De kan godt komme under frysepunktet, selvom lufttemperaturen siger noget andet. Og det giver glatte veje.

'Vejmyndigheder gør, hvad de kan for at forebygge. Det er dog stadig førerens ansvar at køre efter forholdene', lyder det fra politiet.

