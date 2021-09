Politiet advarer: Pas på 'dansetyve'

En ærgerlig tendens har det seneste stykke tid spredt sig i det københavnske natteliv. Og det får nu politiet til at gå ud med en advarsel:

Pas på såkaldte 'dansetyve', når du går i byen, lyder det fra central efterforskningsleder ved Københavns Politi Espen Godiksen.

Ifølge efterforskningslederen er dansetyve personer, som stjæler ved at distrahere de forurettede med dans og lignende.

- Dansetyve hopper hen foran folk, danser, giver dem highfives, gnubber sig op ad dem, holder dem i hænderne og så videre. Og så lige pludselig mangler der et armbåndsur til 20.000, fortæller Espen Godiksen til Ekstra Bladet.

Dansetyvene cirkulerer især i områder som Nyhavn, Kongens Nytorv og ved Amalienborg, hvor 'mere velstillede personer går i byen', beretter efterforskningslederen.

- Jo mere påvirket, man er, og jo mere tydeligt, det er, at ens ur er dyrt, des større risiko er man i, siger Espen Godiksen.

Han kan ikke oplyse, nøjagtig hvor mange hændelser, politiet har registreret, men understreger, at der er tale om en tendens.

- Og den skal bringes til ophør.

Skete i nat

Så sent som natten til lørdag reagerede politiet da også på en hændelse med en dansetyv.

- Vi havde civile betjente i gaderne, som pludselig hører en mand råbe 'tyveri, I skal ikke tage mit ur!' To fyre løber derfra, og politiet sætter efter dem, fortæller Espen Godiksen.

- Et stykke derfra indhenter betjentene mændene og anholder dem. Men da de vender tilbage, er den forurettede væk, fortsætter han.

De to personer skal fremstilles i grundlovsforhør lørdag. Derfor opfordrer efterforskningslederen den forurettede til at henvende sig til politiet, da det vil hjælpe sagen.

- Da vi har anholdt dem, går en anden mand tilfældigvis forbi, peger på den ene og siger 'ham der forsøgte at tage min telefon for et stykke tid siden'. Så vi har noget at gå efter, men vi ser rigtig gerne, at den forurettede tager kontakt til os.

- Hvad kan man selv gøre, hvis man oplever det her i nattelivet?

- Hold afstand, hvis nogen kommer over, og lad være med at indgå i 'legen'. Og ring til os, slutter Espen Godiksen.