Politiet advarer: Saml ikke 100-kronesedlen op

En 73-årig mand rettede fredag henvendelse til Midt- og Vestsjællands Politi, da han havde mistet sit kreditkort efter et lettere mærkværdigt møde foran Super Brugsen i Hvalsø.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Manden havde været inde i dagligvarebutikken for at handle, og da han kom ud på parkeringspladsen, så han en 100-kroneseddel ligge på jorden. Da han samlede den op, rettede en udenlandsk mand henvendelse til ham og sagde, at det måtte være hans penge.

Ville 'hjælpe'

Manden ville hjælpe den 73-årige mand med at lægge sedlen tilbage i tegnebogen, men da den 73-årige kort tid efter stod på apoteket, opdagede han, at hans kreditkort var væk.

Da han efterfølgende tjekkede sin bankkonto, kunne han se, at der var hævet 5567 kroner på det nu forsvundne kort.

Midt- og Vestsjællands Politi efterforsker sagen og opfordrer borgere til at være opmærksomme på denne form for tricktyveri, ligesom de opfordrer til, at man er skeptisk, hvis folk 'pludseligt er overdrevent hjælpsomme'.

Politikredsen opfordrer desuden til, at man kontakter politiet på 114, hvis man støder på mistænkelige personer eller forsøg på tricktyveri.

Den udenlandske mand beskrives som mørk i huden, mørkhåret og med skægstubbe.