Politiet advarer: Slet denne sms

Hvis du modtager en sms fra InfoService, skal du slette den med det samme.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Svindlere har oprettet falske domæner, der minder om coronaprøver.dk og sundhed.dk, som de forsøger at lokke borgere ind på via sms under påskud af, at der er kommet svar på deres coronatest.

- Der er blevet oprettet forskellige domæner, som minder om coronaprøver.dk, men som hedder noget andet end punktum dk. De hedder punktum net, info eller andet, fortæller Lars Lienhøft Larsen, der er konsulent i afdelingen for økonomisk kriminalitet ved Sydsjællands Politi.

- Man får en sms tilsendt om, at der er svar fra Statens Serum Institut, så man skal logge på det her domæne. Her kommer man frem til, hvad det ligner en NemID-side, og når man så har tastet sin adgangskode, kommer den her klassiske med, at man skal tage et billede af sit nøglekort og uploade det på siden, siger han videre.

Og han er ikke i tvivl om, hvad svindlernes formål er.

- De vil bruge oplysningerne til økonomisk kriminalitet. Det handler om at fiske NemID fra borgerne, lyder det fra Lars Lienhøft Larsen.