Politiet advarer: Svindlere udgiver sig for at være dit barn

Svindlere udgiver sig for at være dit barn på WhatsApp

Mandag har politiet i hele landet advaret mod svindlere, der udgiver sig for at være dit barn.

Et svindelnummer, der foregår på besked-appen WhatsApp, hvor de blandt andet forsøger at lokke kortoplysninger ud af dig.

Korrespondancen kan se ud, som i tweetet herunder.

Derudover kan de også finde på at sende et link med det formål, at du skal taste dine kortoplysninger ind. Som den tredje mulighed forsøger de overtale dig til at overføre penge til et kontonummer.

Det fortæller Thomas Houtved, der er politikommissær hos National enhed for Særlig Kriminalitet, til Ekstra Bladet

- Alle tre ting, vil jeg mene, man aldrig skal gøre, siger han.

I stedet skal man kontakte sit barn på den måde, man normalt kommunikerer, for at finde ud af, hvad der er sandt.

Annonce:

Flest forurettede i Nordsjælland

Ifølge Thomas Houtved har politiet oplevet, at 50 mennesker indtil videre er hoppet i fælden og har overført penge til svinderlene. For blot en måned siden havde politiet kun modtaget 50 anmeldelser om svindelnummeret.

Og en overvægt af de personer, der har overført til svindlerne, kommer faktisk fra Nordsjælland.

En tendens som politikommissæren ikke selv kan forklare.

Svindlede New Yorks elite for millioner: Sandheden bag hit-serien

Det kan du gøre: Kærlighedssvindel - Mettes mareridt