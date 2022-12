Politiet advarer unge: Ny tendens i nattelivet

- Lad ikke andre bruge din telefon.

Det er politikommisær Simon Hjorth Jacobsens vigtigste råd til de unge mennesker, som skal færdes ude i nattelivet.

Der er nemlig opstået en ny tendens i nattelivet, hvor kriminelle vil bede om at låne nogens mobil til at sende store summer penge videre i forbindelse med hvidvaskelse.

Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Muldyrssvindel

Mulddyrssvindel har altid været en kendt metode, men førhen er den foregået ved, at folk er blevet standset på gaden og er blevet bedt om at hæve nogle penge for én, som overfører pengene via mobil.

Men nu bruger de kriminelle altså også andre metoder, udtaler politikommissæren, der leder politiets forebyggelsessektion i Aalborg, i pressemeddelelsen.

- Det nye, vi nu ser, er, at det foregår i nattelivet, hvor udspekulerede kriminelle udnytter folks beruselse til at låne deres mobiltelefoner og på den måde involverer dem i hvidvask.

Svindlen kan foregå på flere måder. En person kan eksempelvis låne 'muldyrets' mobil og så overføre et højere beløb end aftalt til en medsammensvoren.

Den medsammensvorne overfører så pengene til en tredjeperson, som hæver pengene og efterfølgende melder dankortet stjålet.

Breder sig

Tendensen breder sig ifølge Simon Hjorth Jacobsen, som udtaler, at politiet er meget opmærksom på det.

Han beder samtidig unge mennesker om at tage deres forholdsregler, når de skal i byen.

- Det bør høre med til det mindset, man har, når man går i byen. Det, håber vi, forældrene vil tale med deres børn om. Man skal ikke låne sin mobil ud – på lige fod med ikke at tage imod drinks fra fremmede, ikke køre spritkørsel, ikke gå ned til havnen og så videre. Det handler om at passe bedst muligt på sig selv.