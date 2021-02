Politiet advarer: Voksne går med barnevogne på isen

Kulden har i den grad fået fat i det danske land. Flere og flere danskere bevæger sig ud på isen, men det kan være med livet som indsats.

Nu advarer Østjyllands Politi i kraftige vendinger mod at bevæge sig ud på isen, da de har observeret flere spadsere rundt på isen.

Enkelte har endda haft deres barnevogne med ud på isen ved Universitetsparken i Aarhus.

- Det er fuldstændig vildt. Det ville være vanvittigt at skulle gå ud og fiske en barnevogn op. Nu har jeg snakket med den driftansvarlige ved Aarhus Kommune, der siger, at isen ikke er tyk nok.

- Isen er seks centimeter, og den skal være mellem 13-18 centimeter, før den er tyk nok, siger René Ludvig, vagtchef ved Østjyllands Politi.

Politiet advarer på det kraftigste mod at bevæge sig ud på tilfrosne søer, fordi isen ikke er stærk nok. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

Rystet vagtchef

Politiet oplyser til Ekstra Bladet, at de har fået alle folk ind fra isen, men det går hurtigt, før isen igen er overrendt med mennesker.

- Man går rundt på isen med en barnevogn - jeg er rystet. I dag har vi været ude ved flere søer, og budskabet er det samme, selvom der er høj sol, og isen ser lækker ud: Det er så farligt, lyder det fra vagtchefen.

I en pressemeddelelse skriver Østjyllands Politi, at de opfordrer folk til at bruge deres sunde fornuft.

'Vi har set voksne, der går tur med børn og barnevogn på isen, og børn der leger uden opsyn. Det er jo direkte livsfarligt at gå rundt på en is, der slet, slet ikke er tyk nok endnu, og vi vil på det kraftigste opfordre folk til at holde sig væk og bruge deres sunde fornuft, lyder det fra vagtchefen i en pressemeddelelse.

Der ligger et testcenter ved Universitetsparken i Aarhus, og vagtchefen har en teori om, hvorfor så mange befinder sig på isen netop der.

- Jeg kunne forstille mig, at man lige skal testes, og så går man lige en tur ud på isen. Og lige så snart, der er nogle, der gør det, så suger det andre til sig, siger René Ludvig.

Politiet har også været ude på Twitter for at advare mod at gå rundt på de tilfrosne søer.