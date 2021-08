Politiet affyrede skud ved røveri

En person er anholdt i forbindelse med et væbnet røveri

Der udspillede sig noget af et drama i Rosengårdcentret i Odense søndag aften.

En 28-årig mand begik væbnet røveri i Føtex i centret og blev anholdt klokken 21.14.

Det bekræfter Fyns Politi over for Ekstra Bladet.

Politiet fortæller, at der er tale om et tyveri, der senere udviklede sig til et væbnet røveri, hvor manden truede med en stor kniv.

Politiet bekræfter ligeledes, at politibetjente til stede affyrede varselsskud i forbindelse med røveriet, og at skuddet blev affyret ude i det fri, efter manden havde truet betjentene med kniven.

Personen, der er blevet anholdt, bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag, mandag.

Ingen personer blev såret under hverken røveriet eller skuddet.

Ekstra Bladet følger sagen.