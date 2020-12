Politiet afslører teori: Flere gerningssteder

Den forsvundne Maria From Jakobsen frygtes myrdet, men politiet mangler et lig - det frygter de, at en gerningsmand har skaffet sig af med

Nordsjællands Politi har en formodning om, hvor den forsvundne Maria From Jakobsen kan være blevet myrdet. Det afslører vicepolitiinspektør Lau Lauritzen over for Ekstra Bladet.

- Vi har en arbejdstese om et specifikt gerningssted, hvor vi mener, hun er blevet slået ihjel, og det er der forskellige ting, som understøtter. Men vi arbejder også ud fra en teori om, at der er flere gerningssteder i sagen, og vi har ikke fundet dem alle endnu, lyder det.

Vicepolitiinspektøren vil ikke ud med nogen detaljer om gerningsstederne. Hverken når det gælder, hvor hun formodes dræbt, eller hvad politiet mener er foregået på de eventuelt øvrige gerningssteder.

Dermed er det uvist, om politiet mener, at Maria From Jakobsen er transporteret et sted hen i levende live, eller om der er blevet gjort noget ved liget i forsøget på at skaffe hende af vejen.

Lang kæde af informationer

Politiet har fået op mod 50 henvendelser, siden de før jul offentliggjorde navn og billede på den formodede drabsmand, sognepræst Thomas Gotthard, der nægter sig skyldig. Han er Maria From Jakobsens ægtemand.

Politifoto af Thomas Gotthard, som anlagde fuldskæg efter sin hustrus forsvinden.

- VI har ikke nået at gennemgå alle tippene endnu, men de bliver alle sammen taget alvorligt, og der er blandt andet nogle vidner, vi ikke har snakket med før, som vi selvfølgelig rigtig gerne vil tale med, siger Lau Lauritzen.

Han understreger, at politiet meget gerne hører fra flere, der har oplysninger, som kan være relevante.

- Er I tættere på at finde Maria From Jakobsen nu end for en uge siden?

- Nej, det er vi ikke. Der er ikke kommet noget ind, som har flyttet det afgørende endnu. Det er en masse små ting, men de kan godt vise sig at være vigtige. Det er jo en lang kæde af informationer, der skal sættes sammen.

- Men vi har fået en del henvendelser om, hvor hun kunne være, og vi er ikke færdige med at tjekke stederne endnu.

Maria From Jakobsen er psykolog og har to børn. Ingen af de personer tæt på kvinden, som Ekstra Bladet har talt med, kan forestille sig, at hun ville forlade sine børn frivilligt. Privatfoto

Her leder politiet

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan politiet har ledt efter Maria From Jakobsen både på genbrugspladser, i skoven Færgelund, på vandet i et hjørne af Roskilde Fjord og på krematorier.

- Har I tjekket, om der har været begravelser, hvor hun kan være lagt i en anden persons kiste?

- Det har vi selvfølgelig tjekket og interesseret os meget for. Og vi efterforsker stadig.

- Har I gravet nogen kister op?

- Nej, det har vi ikke fundet anledning til. Men hvis vi mente, hun var blevet begravet sammen med nogen, så havde vi gjort det, siger Lau Lauritzen.

Ved du noget, så kontakt kriminalredaktionen her.

Vicepolitiinspektøren oplyser samtidig, at politiet er begyndt at forberede et scenarie, hvor man måske er nødt til at køre sagen videre uden et lig. Vicepolitiinspektøren er alligevel fortrøstningsfuld, siger han.

- Men vi mangler nogle brikker, ikke? Det ville være rart at finde Maria. Det ville også være rart, hvis den mistænkte ville fortælle sandheden om, hvad der er foregået.

- Det mener I ikke, han gør?

- Det virker i hvert fald ikke sådan, når vi prøver det af. Det er vores vurdering.

Kæmper for løsladelse

Sognepræsten Thomas Gotthard blev anholdt 15. november. På det tidspunkt havde 43-årige Maria From Jakobsen været forsvundet i flere uger. Hendes forsvinden blev i første omgang betragtet som frivillig.

Thomas Gotthard, som er far til Maria From Jakobsens to børn og derudover har to større børn med en ekskone, har siden sin fængsling kæmpet for at blive løsladt.

Indtil videre har retten dog ment, at der er begrundet mistanke mod manden, som foreløbig skal blive bag tremmer indtil 11. januar.