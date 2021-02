Politiet afspærrer dele af Herning efter fund af mistænkelig pakke

Et større drama udspiller sig fredag eftermiddag i Herning efter fund af en mistænkelig pakke. Politiet er til stede i området omkring Retten i Herning og politigården.

Det bekræfter vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jan Nørrum over for Ekstra Bladet.

- Vi har en politiforretning derovre lige nu. Vi forventer ikke, at der tager lang tid endnu, siger han til Ekstra Bladet.

Rullemarie er også på stedet, men ellers holder ordensmagten kortene tæt ind til kroppen.

Politiet er også røget til tasterne, hvor de i et tweet skriver, at de har fundet det nødvendigt at afspærre et område.

- Det har desværre været nødvendigt afspærre Dronningens Boulevard i Herning i området omkring politistationen, har politiet skrevet på Twitter.

Politiet afkræfter, at der er mennesker involveret.