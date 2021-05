Politiet afspærrer Jyske Bank-filialer

Politi og brandvæsen er fredag formiddag til stede ved Jyske Banks filialer i Kolding og Fredericia og har sat afspærringer op, efter at banken har modtaget et mistænkeligt brev.

Det siger vagthavende operationschef ved TrekantBrand Bo Gøgsig til JydskeVestkysten.

Bo Gøgsig siger til avisen, at der ikke er nogen fare på færde.

- Vi tager hånd om brevet og sørger for, at de bliver sikrede, og så bliver de overdraget til politiet efterfølgende og til efterforskningen, siger operationschefen.

Brevene kommer, dagen efter at fire andre Jyske Bank-filialer fik tilsendt mistænkelige breve. To af brevene nåede frem, og Postnord stoppede de andre to.

Alle brevene i går indeholdt et ufarligt pulver, men det har ikke været muligt at få oplyst, hvorvidt de to breve i Kolding og Fredericia er blevet åbnet.

Låser døre i alle filialer

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jyske Banks kommunikationsansvarlige, der oplyser, at man har valgt at låse indgangene til alle bankens filialer.

- Vi har låst dørene til alle filialer. Afdelingerne er ikke lukket, der er stadigvæk medarbejdere, og kunderne kan også godt komme ind, siger kommunikationsdirektør Erik Qvirin Hansen.

- Det er en løsning, vi valgte i går efter et brev med en trussel om aktioner mod banken. Derfor valgte vi som sikkerhed, at de holde dørene låst torsdag og fredag, siger han.

Jyske Bank på Jernbanegade i Kolding anmeldte klokken 08.42 det mistænkelige brev, mens filialen i Fredericia kom med en lignende anmeldelse godt en halv time senere klokken 09.15 ifølge JydskeVestkysten.