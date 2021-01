Politiet afviser at efterforske borgmester efter dukkeafbrænding

Midt- og Vestjyllands Politi mener ikke, der er grundlag for at efterforske borgmester for teknik og miljø i København Ninna Hedeager Olsen (EL), efter hun deltog i afbrænding af en Lars Løkke-dukke

Efter en dukke, der forestillede statsminister Mette Frederiksen (S), i sidste uge blev brændt af under en demonstration i København, har flere borgere anmeldt teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen for at deltage i et andet arrangement, hvor en Lars Løkke Rasmussen-dukke blev brændt på et Sankt Hans bål.

Politiet har valgt ikke at efterforske sagen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Midt- og Vestjyllands Politi har i sin beslutning lagt vægt på, at billederne er fra en sankthansaften, hvor der er tradition for at brænde en ’heks’ på et bål, at det foregik ved et privat arrangement i en have, og at der hverken i billederne eller i Facebook-opslagets tekst fremsættes konkrete trusler mod Lars Løkke Rasmussen,' skriver Midt- og Vestjyllands Politi i pressemeddelelsen.

De skriver samtidig, at de har vurderet, at Ninna Hedeager Olsen ikke havde til fortsæt at fremsætte trusler mod Lars Løkke Rasmussen.

Løkke-dukke brændt af: Vil have undskyldning

Artiklen fortsætter under billedet ...

'Jeg har tidligere delt billeder fra et privat sankthans-arrangement, hvor heksens ansigt var et billede af Lars Løkke Rasmussen. Der lå ingen trusler i det. Men alligevel er det over stregen og udtryk for dårlig humor. Det beklager jeg,' har Ninna Hedeager Olsen tidligere skrevet til Ekstra Bladet. Arkivfoto: Emma Sejersen/Ritzau Scanpix

Uforbeholden undskyldning

Ninna Hedeager Olsen har tidligere undskyldt hændelsen.

- Det er selvfølgelig slet ikke i orden at brænde sankthanshekse af med billeder af andre mennesker på. På den baggrund skal der lyde en dyb og uforbeholden undskyldning til både Pia Kjærsgaard og Lars Løkke Rasmussen.

- Det hører ingen steder hjemme. Det er ikke i orden, skrev hun i en e-mail til Ritzau.

EL-borgmester undskylder afbrænding af Løkke-dukke

--------- SPLIT ELEMENT ---------