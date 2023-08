Politiet afviser: Det påvirker IKKE arbejdet

Udenrigsministeriet meldte i går, torsdag, ud, at grænsekontrollen øges frem til 10. august. Politiet afviser, at der vil mangle ressourcer andre steder

Med Udenrigsministeriets udmelding 3. august omkring den øgede grænsekontrol, bliver der lagt yderligere pres på det i forvejen pressede danske politikorps.

Til trods for udsigten til øget arbejdspres er politiinspektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Peter Compen, ikke synderligt bekymret over den kommende tid, da Ekstra Bladet får fat på ham.

- Nej, det vil det ikke, svarer han på spørgsmålet om, hvorvidt det vil have indvirkning på andet. Han afviser også at svare på spørgsmålet om, hvilke opgaver der må vente til 11. august.

Peter Compen oplyser dog yderligere i en pressemeddelelse, at man i større omfang skal vise sit pas, men at den almindelige borger ikke vil opleve det som et stort problem.

Travlt

En af Danmarks travleste grænseovergange ligger i Syd- og Sønderjylland ved den dansk-tyske grænse, og deres politikreds har netop holdt pressemøde.

Her er de meget bevidste om konsekvenserne for danskerne.

- Vi er meget bevidste om, at tidspunktet ikke er velvalgt, da det er en stor hjemrejseweekend for danskere, der kommer hjem fra ferie. Vi gør, hvad vi kan, for at deres rejsetid ikke bliver forlænget, men der er risiko for længere rejsetid, når man skal passere den dansk-tyske grænse.

Samtidig melder de også klart ud, hvorfor denne grænsekontrol er nødvendig.

- Vi har fokus på at sørge for, at de forkerte mennesker ikke kommer ind i landet og stoppe dem ved grænsen.

Også lufthavne vil være påvirket at den øgede grænsekontrol. Foto: Jens Dresling

Også øget kontrol i Nordjylland

Nordjyllands Politi har også reageret på meldingen fra Udenrigsministeriet.

Politikredsen har meldt ud, at man vil øge tilsyn fra den uniformerede patruljetjeneste ved de nordjyske grænseovergange: Hirtshals, Frederikshavn og Aalborg Lufthavn.

De informerer om, at deres tilsyn vil være en 'udvidelse af vores eksisterende kontrolforpligtelser', og man derfor ikke skal forvente store gener men blot opleve ekstra politifolk ved grænseovergangene.