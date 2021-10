Politiet afviser uhyggelige beskeder

Uhyggelige beskeder bliver i øjeblikket delt blandt unge i København.

I beskederne, som Ekstra Bladet har set, lyder det, at politiet formoder, at der vil ske noget voldsomt i indre København i løbet af weekenden.

Herefter opfordres der i beskederne til, at man bliver hjemme.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns Politi, som afviser de påstande, der fremlægges i beskederne.

På Twitter afviser politiet ligeledes, at de skulle have øget deres beredskab:

'Vi har hertil aften modtaget anmeldelser om, at der florerer en SMS, hvor der står, at der vil ske noget voldsomt i indre by i løbet af weekenden, og at vi har øget beredskabet.'

'Vi har ikke øget vores beredskab på gaden, og vi fraråder ikke at man går i byen,' slår Københavns Politi fast.