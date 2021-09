Politiet aner ikke hvad Christiania-indsats har kostet

Siden 2012 har Københavns Politi haft en dedikeret Taskforce Pusherstreet, der blandt andet har til formål at komme den organiserede hashhandel på Christiania til livs.

Og hvad koster sådan en indsats så?

Det aner politiet ikke.

I hvert fald kan Københavns Politi ikke svare på, præcis hvor mange penge det har brugt på at holde Taskforce Pusherstreet kørende de seneste knap ni år. Det fremgår af et svar, politiet har sendt til TV2.

'Ikke under 40 millioner'

Også politikere har forsøgt at få svar på, hvad det koster skatteborgerne at forsøge at komme hashhandlen til livs, men heller ikke de har formået at få et klart svar fra politiet.

Det tætteste, de er kommet på et svar, var da Joachim B. Olsen, daværende folketingsmedlem for Liberal Alliance og nuværende kommentator på Ekstra Bladet - i 2014 spurgte og fik svaret, at de årlige udgifter blev anslået til 'ikke under 40 millioner kroner'.

I 2018 prøvede Liberal Alliance igen at få et mere konkret billede af udgifterne - uden held - og det samme gjorde sig gældende for Enhedslistens Rosa Lund i august i år, skriver TV2.

Efterforskningsmæssige hensyn

Københavns Politi siger i et skriftligt svar, at det ikke ønsker at oplyse konkrete tal, da det ikke er muligt at gøre retvisende, da mange forskellige enheder har del i indsatsen på Christiania og ikke kun Taskforce Pusherstreet.

- Samtidig er der operationelle og efterforskningsmæssige hensyn, der gør, at vi ikke oplyser, hvilke ressourcer der anvendes i forbindelse med konkrete politiindsatser, lyder det videre fra politiet til TV2.

Droneskud af Pusherstreet på Christiania i København. Foto: Ekstra Bladet

På trods af en ihærdig indsats med mere end 500 årlige anholdelser på Christiania er der i øvrigt fortsat fuld gang i hashhandlen i og omkring Pusherstreet.

Politiet har ryddet gaden og hashboderne adskillige gange, men få dage senere popper de op på ny.

Rockere og bander i kold krig om Pusher Street