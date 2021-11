Politiet anholder knivsåret mand for drabsforsøg

To mænd på 20 og 27 år blev tidligt fredag morgen såret af knivstik i det centrale Aalborg, og den ældste har fået alvorlige kvæstelser.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Mændene blev kort før klokken 04.30 fundet Ved Stranden. Den yngste var blandt andet stukket i benet, mens den ældste havde fået et knivstik i brystet. Han er fredag eftermiddag stadig i kritisk tilstand.

De nærmeste pårørende til de to ofre er blevet underrettet.

Politiet satte med det samme en omfattende efterforskning i gang, og mistanken rettede sig snart mod to 20-årige mænd.

- Vi fik hurtigt solide spor at gå efter, så vi allerede kl. 09.42 kunne skride til anholdelse af de to mistænkte mænd. Pågribelsen af de to mistænkte skete på en adresse i det sydlige Aalborg, udtaler lederen af efterforskningen, politikommissær Lene Mikel Madsen, i en pressemeddelelse.

Politiet er massivt til stede med flere patruljer efter knivstik Ved Stranden i Aalborg fredag den 12. november 2021. (Foto: presse-fotos.dk/Scanpix 2021) Foto: Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix

Ud på eftermiddagen tog politiets efterforskning en noget overraskende drejning. Klokken 14.58 blev den 20-årige, der var stukket i benet, anholdt.

Politiet mener, at han deltog i knivoverfaldet på den 27-årige, så han er nu sammen med de to andre anholdte sigtet for drabsforsøg.

Lene Mikel Madsen kan ikke kan udtale sig om motivet til knivstikkeriet eller andre enkeltheder i sagen.

- Det er de elementer, som vores videre efterforskning af hele hændelsen nu skal afdække præcist, udtaler hun i pressemeddelelsen.

- Men det er ikke banderelateret. Vores efterforskning har vist, at det er en uoverensstemmelse mellem nogle personer, der giver anledning til sammenstødet.

De tre anholdte vil lørdag morgen blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

Anklageren vil af hensyn til efterforskningen bede dommeren om, at lørdagens grundlovsforhør holdes for lukkede døre.

- Vi har nu et stort stykke efterforskningsarbejde foran os, der skal klarlægge præcist, hvad der er sket før, under og efter knivstikkeriet, lyder det fra Lene Mikel Madsen.