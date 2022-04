Politiet anholder mand for drab: 19-årig blev skudt i bil

En 23-årig mand er blevet anholdt for medvirken til drabet på den 19-årige Adam El-Baiary, der blev dræbt af skud natten til den 27. februar i Odense.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Den 23-årige mand blev anholdt i et sommerhusområde i Sønderjylland søndag.

Mandag klokken 13 bliver han fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Odense, hvor anklageren ventes at kræve ham varetægtsfængslet. Der vil desuden være en begæring om lukkede døre, så politiet kan holde beviser hemmelige.

Politiet vurderer, at den anholdte mand har tilknytning til den ene af to stridende grupperinger i Vollsmose og Nyborgvej-området.

Sad i bil

Drabet fandt sted klokken 02.20 om natten. Adam El-Baiary sad i en bil på parkeringspladsen bag KFC og Netto ved krydset Nyborgvej/Ejbygade, da han blev ramt af skud.

Den mistænkte drabsmand er både sigtet for medvirken til drab og for forsætlig brandstiftelse.

Det skyldes, at han ifølge politiet satte ild til den røde Toyota Aygo, der blev brugt som flugtbil efter drabet. Bilen blev efterfølgende brændt af på en parkeringsplads ved et lille skovområdet på Grevenlundsvej i Odense.

I marts gik politiet ud med en efterlysning af overvågningsbilleder fra virksomheder og private af den røde Toyota Aygo.

Bilen blev stjålet 6. februar, og politiet er særligt interesseret i bilens færden op til drabet 27. februar, lød det i efterlysningen 9. marts.

Involveret i overfald

Drabsofferet var omkring halvanden måned inden drabet angiveligt involveret i et knivoverfald.

Nogle dage efter drabet oplyste politiet, at den Adam El-Baiary var mistænkt for at have deltaget i et farligt knivoverfald nær Odense Banegård, der fandt sted den 13. januar omkring klokken 23.

I sagen fra januar var 12 personer ifølge politiet involveret, da to mænd blev overfaldet i Dannebrogsgade bag banegården.