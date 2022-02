Politiet anholder to mænd i Mia-sag

To mænd er anholdt og sigtet for drab i sagen om den forsvundne 22-årige kvinde, oplyser politiet

To mænd på 36 år er blevet anholdt og sigtet for drab i forbindelse med sagen om den forsvundne Mia Skadhauge Stevn.

Politiet arbejder samtidig på to adresser med tekniske undersøgelser.

'Tilsammen har dette intense forløb gjort, at vi i dag kunne skride til anholdelse af to mænd. De sidder aktuelt til afhøring hos politiet, siger lederen af efterforskningen, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi Frank Olsen, i en pressemeddelelse.

Vicepolitiinspektøren oplyser, at politiet i øjeblikket arbejder på adresser i byerne Østervrå og Flauenskjold.

'Vi kommer til at arbejde på disse to adresser i lang tid fremover. Vi har et stort efterforskningsarbejde foran os med tekniske undersøgelser, afhøringer, forhøringer og meget mere,' lyder det videre fra Frank Olsen.

Til Ekstra Bladet fortæller han efter anholdelsen, at Mia stadig ikke er fundet. Læs mere her.

Eftersøgt bil

På den ene af adresserne har politiet fundet en bil, som de mener er identisk med den sorte bil, som politiet har efterlyst. På overvågningsbilleder fra det centrale Aalborg fremgik det, at den 22-årige kvinde satte sig ind i en sort bil søndag morgen, efter at have festet i byens Jomfru Ane Gade.

Politiet takker samtidig for offentlighedens hjælp med at lokalisere den efterlyste bil.

'Vi beder om pressen og offentlighedens forståelse for, at politiet nu har et stort og omfattende arbejder med at kortlægge hele forløbet før, under og efter, at den 22-årige kvinde forsvandt,

'De (offentligheden og pressen, red.) har været medvirkende til, at vi hurtigt har kunnet skride til anholdelse. Tak,' siger vicepolitiinspektør Frank Olsen,

Overvågningsvideo viser Mia på bar i Aalborg

Var bekymret

Mia Skadhauge Stevn er ikke set siden søndag morgen omkring klokken 6, hvor hun satte sig ind i den sorte bil. Og politiet mistænkte hurtigt, at noget var helt galt.

- Der er et godt forhold mellem hende og forældrene, og hun plejer altid at give lyd fra sig enten via sms eller telefonopkald. Det tror jeg, at vi alle kender som forældre, at når det afviger fra normalen, så bliver vi bekymrede, har Frank Olsen tidligere sagt.

Mia Skadhauge Stevns pårørende er underrettet.