Politiet beder om hjælp efter hjemmerøveri

Nordjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp efter et voldsomt hjemmerøveri i Vendsyssel

En ældre mand i 70'erne var fredag udsat for et voldsomt hjemmerøveri.

Hjemmerøveriet fandt sted omkring klokken 13.15 på en landejendom på Åensvej mellem Øster Brønderslev og Klokkerholm i Brønderslev Kommune.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Offeret har til os forklaret, at han på gerningstidspunktet lå og hvilede sig i sin seng. Da han hørte støj i sin entre, råbte han, at personen bare skulle komme ind. Umiddelbart derefter stod en for offeret ukendt person foran hans seng, fortæller vicepolitiinspektør Niels Kronborg.

Oversavet jagtgevær

Gerningspersonen havde medbragt et oversavet jagtgevær, som han brugte til at true offeret med, der blev bedt om at aflevere sit dankort og kontanter.

Offeret gjorde dog ikke, som gerningspersonen forlangte, og gerningspersonen fandt derfor selv offerets pengepung i en skuffe, hvorfra der også blev taget kontanter.

Gerningsperson tog ligeledes efterfølgende en mobiltelefon op fra offerets brystlomme – hvorefter gerningspersonen forlod stedet.

Offeret så ikke, hvor gerningspersonen kom fra eller forsvandt hen efterfølgende.

Forsvandt i bil

Offeret kunne dog høre, at gerningspersonen startede en motor, og han forlod derfor med stor sandsynlighed landejendommen i bil.

Gerningspersonen beskrives som en 30-35 årig mand, der er cirka 180-190 centimeter høj.

Han er lys i huden og dansk af udseende med kort, sort hår. Han er muskuløs af bygning, og han var iført en mørk kasket og solbriller og havde lys tøj.

Gerningspersonen taler dansk.

Flere hjemmerøverier

Det er anden gang på under en uge, at der har været et hjemmerøveri i Nordjylland.

Mandag 24. juli blev en ældre mand udsat for et lignende hjemmerøveri, hvor gerningspersonen ligeledes havde medbragt et oversavet jagtgevær.

Hjemmerøveri er en meget alvorlig sag og dybt rystende for de ofre, som gennemlever det. Gerningspersonens adfærd ligner meget den fremgangsmåde, som vi også så i forbindelse med hjemmerøveriet mandag 24. juli. Vi har derfor grund til at antage, at der kan være tale om samme person, siger Niels Kronborg.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at Nordjyllands Politi har iværksat en række undersøgelser, men de efterspørger nu hjælp fra offentligheden.

Hvis man har set noget eller har viden om sagen, kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 114.