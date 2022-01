Politiet beder om hjælp: Efterlyser 14-årig

Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at finde en 14-årig pige.

Det fremgår af et tweet fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Ifølge politiet er familien bekymret for den 14-åriges tilstand.

- Line er gået fra sin bopæl kl. 14.30 i dag. Hendes familie er nervøs for hendes tilstand. Hun er ca. 165 cm høj, iført brun vinterjakke, bukser med 'Smiley' logo og lysebrune vinterstøvler.

Ifølge vagtchef Anders Hansen, er 14-årige Line gået fra hjemme i Gødvad-området i Silkeborg i lettere deprimeret tilstand.

- Både vi og familien vil gerne finde hende, så vi kan sikre, at hun ikke gør noget dumt. Vi har været i kontakt med både venner og forældre til hendes klassekammerater, og ingen har hørt noget, forklarer vagtchefen, der samtidig oplyser, at den unge pige ikke har medbragt sin telefon, og derfor er det ikke muligt at spore hende.

Hvis du ved noget om den unge pige, der tidligere på dagen befandt sig i Resenbro-området. så kan du få fat i det lokale politi ved at ringe til 114.