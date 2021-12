Politiet beder om hjælp: Har du set Bodil?

Østjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at finde 77-årige demente Bodil, der er forsvundet i den bidende kulde

77-årige demente Bodil har været forsvundet siden 1. juledag, og politiet beder nu offentligheden om hjælp til at finde hende.

Tidligere fremgik det, at hun var blevet set ved Aarhus Lystbådehavn sammen med en mand, og Østjyllands Politi satte derfor en båd i vandet og ledte efter den demente kvinde med drone. Det har dog senere vist sig, at der ikke var hold i henvendelsen.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politifoto.

Bodil er derfor sidst set lørdag 15.15 ved Veri Center i Risskov. Politiet koncentrerer derfor eftersøgningen til Vejlby-Risskov-området.

Politiet opfordrer borgere i området til at tjekke udehuse og skure, og vil også meget gerne have, at ejerne af kolonihaverne i Risskov Haveforening på Asylvej kører forbi og tjekker deres kolonihuse.

Den 77-årige kvinde er omkring 165 centimeter høj, almindelig af bygning, har gråt hår og bærer briller. Hun er iført sorte bukser, sorte støvler og en kort, mørkeblå jakke, som ses på billedet herover. Bodil har problemer med hoften, hvorfor hun hælder lidt mod højre, når hun går.

Har du set Bodil Larsen, hører Østjyllands Politi gerne fra dig på telefon 114.