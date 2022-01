Politiet beder om hjælp: Har du set Lis?

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi leder lige nu efter 81-årig Lis, der natten til mandag omkring kl. 02.00 forlod sin bopæl på Ringstedgade i Næstved. Politiet beder derfor borgere om hjælp.

Til Ekstra Bladet oplyser politiet, at Lis bor på et psykiatrisk opholdssted, og at hun før har været gået fra stedet.

- Det er ikke første gang, at hun har forladt sin bopæl, men der plejer ikke at være noget system i, hvor hun går hen. Vi har derfor ikke nogen idé om, hvor hun er gået hen, siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Michael Skræddergaard til Ekstra Bladet.

På Twitter skriver politiet, at Lis er iført en blålig jakke, en cremefarvet morgenkåbe med hjerter og filtstøvler. Lis medbringer formentlig en kørestol, der anvendes som rollator.

Hvis man har set Lis, bedes man ringe til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på telefon 114.