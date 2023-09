Politiet bekræfter eksplosion: Efterforskes som bevidst handling

Københavns Politi bekræfter, at der er sket en eksplosion i et klubhus tilhørende en kriminel gruppering. Området er fortsat afspærret

Siden tidligt lørdag morgen har politiet været massivt til stede i Københavns nordvestkvarter efter anmeldelser om eksplosioner.

Nu bekræfter Københavns Politi, at eksplosionen har fundet sted i et klubhus på Svanevej tilhørende en af de grupperinger, der er del af den aktuelle bandekonflikt.

Eksplosionen efterforskes som værende en bevidst handling og del af den verserende konflikt.

Ingen tilskadekomne

Vagtchef hos Københavns Politi Espen Godiksen bekræftede tidligere på morgenen over for Ekstra Bladet, at de var til stede ved Hells Angels' klubhus på Svanevej.

Det skriver Københavns Politi på det sociale medie X.

'Der er ingen meldinger om tilskadekomne.'

Politiet skriver, at de derfor vurderer, at der ikke er fare for omkringboende.

'Men på grund af efterforskningen har vi afspærret et stort område og vil være til stede i mange timer endnu,' lyder det.

Opdateres ...