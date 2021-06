Politiet bekræfter: Har fundet rester af Maria From

Nordsjællands Politi bekræfter nu, at de har fundet de jordiske rester efter den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen, som har været forsvundet siden oktober sidste år.

Det sker på baggrund af svar på undersøgelser af nogle fund, som Nordsjællands Politi gjorde i forrige uge. Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

- De jordiske rester er fundet i forbindelse med en påvisningstur, hvor den tiltalte i sagen udpegede det specifikke findested, og dna-analyser har nu bekræftet vores formodning om, at de stammede fra den savnede kvinde, siger efterforskningsleder, politikommissær Jakob Rahbek og fortsætter:

- Ud fra fundet kan vi endegyldigt konkludere, at hun ikke længere er i live. Det er klart, at fundet har stor betydning for sagen, og vi fortsætter i den kommende tid vores efterforskning, indtil vi kan overdrage sagen endeligt til anklagemyndigheden. Derfor kan jeg ikke komme ind på yderligere detaljer om sagen.

Det er derfor uvist præcist hvilke fund, der er tale om.

Maria From Jakobsens 45-årige mand Thomas Gotthard blev tidligt i efterforskningen sigtet for at have dræbt den 43-årige kvinde. Han er siden blevet tiltalt for drabet og sidder fortsat varetægtsfængslet.

Sagen er berammet til at køre senere på året.

Fundet af ligresterne blev gjort få kilometer fra hans og Maria From Jakobsens hjem i Frederikssund, hvilket Ekstra Bladet kunne afsløre allerede sidste uge.

Maria From Jakobsens mand Thomas Gotthard er tiltalt for drabet. Privatfoto

Her afslørede vi også, at sognepræsten var vendt på en tallerken og have tilstået, at han havde slået Maria From Jakobsen - moderen til to af hans fire børn - ihjel og skaffet sig af med liget.