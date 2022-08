Politiet bekræfter: Seks personer dræbt i Holland

En lastbil bragede ind i en grillfest uden for Rotterdam

Politiet bekræfter nu, at mindst seks personer er døde efter at være blevet ramt af en lastbil, og syv er kvæstet med en i kritisk tilstand.

Det skriver den hollandske tv-station NOS.

Den 46-årige spanske lastbilchauffør er anholdt, men er testet negativ for spirituskørsel.

Det er stadig uklart, hvad årsagen til ulykken er. Politiet er bekendt med, at lastbilen holdt stille på en dige, og at den så af uforklarlige årsager begyndte at køre.

I bunden af diget ramte den en grill, hvor der stod snesevis af mennesker omkring.

Ifølge De Telegraaf skulle grillfesten være afholdt af en lokal skøjteklub.

Det hollandske avis har også talt med nabo Louis Zagwijn. Han fortæller, at han pludseligt hørte sirener, imens han så fjernsyn derhjemme.

- Det er forfærdeligt. Hvis ikke jeg havde været så svag, havde jeg været til grillfesten. Hvem ved, hvordan det ville have endt, siger Zagwijn - der har boet der i 40 år - til avisen.