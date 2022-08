Politiet beslaglægger over 300 svindel-hjemmesider

Flere og flere bliver snydt og bedraget online, når kriminelle forsøger at lokke penge ud af borgere gennem snyde-annoncer og falske hjemmesider.

Problemerne har længe været i politiets søgelys, og nu har politiets særlige enhed, National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), beslaglagt 340 internetdomæner, der kan sættes i forbindelse med omfattende bedrageri.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra NSK.

'Med beslaglæggelserne har vi brudt et led i svindelkæden og dermed været med til at begrænse de kriminelles muligheder for at fortsætte svindlen mod uskyldige borgere', udtaler den fungerende politiinspektør i NSK, Christian Jakobsen, i pressemeddelelsen.

Lokker med falske kendisser

Svindlen foregår blandt andet ved, at de kriminelle lokker med investeringsmuligheder gennem falske annoncer fra kendisser.

Men i stedet for at foretage en god investering, overføres pengene direkte til de kriminelle gennem en falsk hjemmeside, fremgår det af pressemeddelelsen.

Det er nogle af disse falske hjemmeside, politiet nu har beslaglagt, og som altså ikke længere kan bruges til svindel.

For godt til at være sandt? Så tænk dig om

Selvom politiet nu har sat en stopper for nogle af de kriminelle svindlere, opfordrer politiet fortsat borgere til at være påpasselige, når de er på nettet.

'Det er ekstremt vigtigt, at folk er påpasselige med deres adfærd på nettet. Hovedreglen er, at hvis tilbuddet virker for godt til at være sandt, så er det som regel for god til at være sandt', udtaler politiinspektør i NSK Christian Jakobsen i pressemeddelelsen.

Politiinspektøren understreger, at det fortsat er vigtigt med grundig efterforskning af svindelsagerne.

'Det er vigtigt, at vi i sager som disse ser på alle de muligheder, vi har. Vi kan via forebyggelse dæmme op for yderligere svindel, men det er også nødvendigt med en grundig efterforskning, hvor vi undersøger, om nogen kan stilles til ansvar for kriminaliteten, og at vi undersøger, om vi kan sikre de forurettedes værdier', udtaler Christian Jakobsen.

