Politiet: Brikkerne falder på plads

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): Hvem der rent faktisk tog livet af 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen ved at udsætte ham for grov vold og kvæle ham med et reb, ved kun de involverede. Men nu har Østjyllands Politi sigtet og varetægtsfængslet i alt seks personer i drabssagen, der har udviklet sig til et mere og mere omfattende mordkomplot.

Østjyllands Politi lagde torsdag endnu et lag på sagen, hvor spørgsmål om motiv og relationer mellem de mange involverede efterhånden tårner sig op. Det skete, da en 23-årig mand blev fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Randers og sigtet for 'i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse - formentlig ved kvælning - at have dræbt Frank Dan Nørgaard,' som det formuleres i anklageskriftets hovedforhold om manddrab.

Liget af 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen, som formodes dræbt på en landejendom ved Nimtofte på Djursland, blev for to uger siden fundet i skovområdet Blichers Plantage ved byen Gassum mellem Randers og Mariager. Foto Ernst van Norde

Annonce:

Den 23-årige mand, der for en uge siden ellers blev løsladt efter at være anholdt sammen med en 37-årig mand, nægter sig skyldig i drab, men erkender at have medvirket til bortskaffelse af asken til den dræbte Frank Dan Nørgaards Mercedes Vito-varevogn i dagene efter drabet, der ifølge politiet skete 14. juli på en adresse i Nimtofte omkring klokken 16.30.

Den 23-årige erkendte desuden at have afmonteret nummerpladerne på den udbrændte varevogn, der blev fundet på en skovparkeringsplads ved Allingåbro fire dage efter drabet.

Som med de øvrige fem sigtede, hvoraf de fire ligeledes er varetægtsfængslet, sigter politiet også den 23-årige mand for grov vold med døden til følge, usømmelig omgang med lig og ildspåsættelse af Frank Dan Nørgaards varevogn i et forsøg på at udslette beviser.

Virkede rolig i retten

Den 23-årige mand med kort, mørkblondt hår virkede rolig, da han ankom til retslokalet flankeret af flere betjente. Han var iført jeans og en mørkerød hættetrøje. da han for anden gang på få dage skulle forklare sig om den mystiske sag.

Annonce:

Forklaringerne skete dog for lukkede døre, som det også har været tilfældet med de øvrige sigtede, og det var således ikke muligt at få oplyst, hvorfor en af de øvrige sigtede - en 39-årig mand - befandt sig i retslokalet. Den 39-årige blev fremstillet i grundlovsforhør for over en uge siden og er som den 23-årige foreløbig varetægtsfængslet frem til 16. august.

Frank Dan Nørgaard Jørgensen var far til fire børn, som nu har mistet deres far i en alt for tidlig alder. Privatfoto

Genanholdelsen af den 23-årige skete ifølge Ekstra Bladets oplysninger, fordi politiet i den seneste uge er blevet klogere på, hvordan hændelsesforløbet og rollefordelingen har været mellem de mange involverede.



- Vi har arbejdet hårdt med den her sag de seneste par uger. Undervejs i efterforskningen dukker der hele tiden nye spor og nye oplysninger op, og der begynder at tegne sig et klarere billede af, hvad der er sket, og hvem der har været involveret, siger chefpolitiinspektør hos Østjyllands Politi Klaus Arboe Rasmussen.

Han kommer dog ikke nærmere ind på den senest anholdtes rolle, men understreger, at der stadig forestår et omfattende arbejde med at efterforske sagen til bunds.

Annonce:

- Vi skal blandt andet have afdækket det præcise hændelsesforløb forud for, under og efter drabet, og det skal afklares, hvordan de sigtede hver især har været involveret i sagen, tilføjer chefpolitiinspektøren.

Sigtede udpeger hinanden

Frank Dan Nørgaards lig blev først fundet torsdag i sidste uge i en skov ved landsbyen Gassum mellem Randers og Mariager. Det var en af de sigtede i sagen, der fortalte, hvor politiet kunne finde den 40-årige mands jordiske rester.

Ifølge en udskrift af retsbogen fra et åbent retsmøde, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, så peger en af de sigtede kvinder på en af de sigtede mænd som personen, der kvalte og dræbte Frank Dan Nørgaard.

Østjyllands Politi har brugt mange ressourcer de seneste uger på at efterforske drabssagen fra Djursland. Foto Ernst van Norde

'Retten har herved særligt lagt vægt på sigtedes (kvinde) forklaring om, at XX (mandlig sigtet) flere gange til hende i løbet af aftenen/natten efter den 14. juli 2022 og henover weekenden skulle have givet udtryk for, at han havde kvalt Frank Dan Nørgaard,' fremgår det blandt andet af retsbogen.

Annonce:

Fire af de øvrige fem sigtede i sagen, en kvinde og tre mænd i alderen 26 til 39 år, er tidligere blevet varetægtsfængslet, mens en 23-årig kvinde blev løsladt af dommeren i et grundlovsforhør tirsdag i sidste uge. Hun er dog fortsat sigtet i sagen, som begyndte med, at Frank Dan Nørgaard ikke som aftalt mødte op hos sin kæreste for nu to uger siden og derfor blev efterlyst.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De seks sigtede