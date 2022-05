Politiet deler nye oplysninger i mystisk sag

Sagen om den forsvunde milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen, der 31. oktober 2018 forsvandt sporløst fra sit hjem i Oslo, er uopklaret på fjerde år. Samme dag, som hun forsvandt, blev et trusselsbrev fundet på adressen - og fredag delte politiet nye informationer om det mystiske brev.

Anne-Elisabeth Hagen formodes at være død, og hendes ægtemand, den 72-årige norske forretningsmand Tom Hagen, blev i april 2020 anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru.

Trusselsbrevet, som Tom Hagen ifølge sin egen forklaring fandt, da han kom hjem 31. oktober, har ligesom meget andet i sagen været omgærdet af mystik. Men i en pressemeddelelse har politiet nu delt en lang række tekniske oplysninger, som, de håber på, kan bidrage til nye tips fra offentligheden.

Tom Hagen er sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru. Liget er aldrig blevet fundet. Foto: NTB Scanpix/Ritzau Scanpix

Ved næsten alt

- I praksis ved vi næsten alt om dette dokument, med undtagelse af hvem der har skrevet det, og hvor det er trykt. Vi går derfor ud fra, at vi vil kunne nå dette mål, så snart vi har den rigtige enhed eller brevskriver at sammenligne med, udtaler politiinspektør hos Gjermund Hanssen i pressemeddelelsen.

- Brevet har været genstand for omfattende tekniske og taktiske undersøgelser. Der er blandt andet foretaget undersøgelser med henblik på DNA, fingeraftryk, tryk, papir, konvolut, printer, lingvistik med mere, fortæller han.

Kan forhåbentlig føre til nye spor

I pressemeddelelsen står det ligeledes beskrevet, at politiet nu deler oplysningerne, da de er nået frem til, at fordelene ved at dele flere informationer overgår de eventuelle ulemper, det kan have for den videre efterforskning.

De skriver desuden, at de håber på at opmærksomheden omkring oplysningerne kan føre til nye spor i sagen, men at der fortsat er informationer, de ikke ønsker at dele med offentligheden af hensyn til efterforskningen.

I trusselsbrevet står der blandt andet:

'Vi har din kone Anne-Elisabeth. Hvis du vil se hende igen, skal du læse og følge instruktionerne til perfektion.'

På de følgende sider står det beskrevet, hvordan Tom Hagen skulle betale 9 millioner euro svarende til lige under 67 millioner danske kroner. Beløbet skulle betales i kryptovaluta, og inddrog han politiet, ville de dræbe Anne-Elisabeth.

Herunder kan du læse om de nye oplysninger, politiet har delt.

Disse oplysninger har politiet delt Enhed, styresystem og skærmkort Der blev brugt en Windows computer med operativsystemet Windows 8 eller 10. Computeren har et integreret skærmkort, Intel HD Graphics 630. Program og programindstillinger Der er formentlig brugt WordPad for Windows i forbindelse med udarbejdelsen af brevet. Det var standardindstillingerne for skrifttype, linjeafstand og afsnit. Sideopsætningen har været 'Letter'. Papir og konvolut Papiret, trusselsbrevet blev udskrevet på, svarer til 'Clas Ohlson' kopipapir, 75 g/m2. Det er A4-papir uden huller i siden. Papiret er produceret i Portugal og sælges hos Clas Ohlson. Der kan findes andre papirtyper med lignende kendetegn hos andre butikker. Konvolutten er en hvid C5-konvolut, der er produceret af Mayert Kuvert i Tyskland i september 2017. Den er ligeledes solgt hos Clas Ohlson. Printer Brevet er sandsynligvis blevet udskrevet på en blækprinter fra Hewlett Packard (HP). Man har brugt blækpatroner med typen HP 302 eller HP 304. Forfatteren Politiet er af den overbevisning, at trusselsbrevet er skrevet af én eller flere personer, der har norsk som modersmål, eller som af anden grund er god til norsk. I brevet indgår sproglige træk, så det ser ud til at være skrevet på dårligt norsk - men ifølge politiets opfattelse er dette gjort bevidst.

Kilde: Øst Politidistrikt