Politiet: Derfor fik maskerede lov at gennemføre uanmeldt march

Lørdag aften gennemførte omkring 100 sortklædte personer - hovedsageligt yngre mænd - en uanmeldt protestmarch igennem København.

Under slagord som 'Vi har fået nok', der blev råbt taktfast gentagne gange, samtidig med, at man affyrede kanonslag, romerlys og andet fyrværkeri bevægede optoget sig fra Vesterbro til Christiansborg og tilbage igen tæt fulgt af politiet, der ikke greb ind.

En række borgere har efterfølgende rettet henvendelse til Ekstra Bladet og spurgt, hvordan denne march fik lov at bevæge sig igennem byen uden, at politiet stoppede den.

- Vi forsøgte at komme i dialog med deltagerne flere gange, men det lykkedes ikke. Der var fra deres siden ingen interesse i at tale med politiet, fortæller Rasmus Skovsgaard, politiinspektør, Københavns Politi.

Politiet efterforsker demonstration med romerlys og raketter

- Hvorfor tillod politiet at de gennemførte den her march?

- Den var uanmeldt, og vi kendte ikke til den i forvejen. Samtidig kan den have en meningstilkendegivende formål, og derfor kan den være undtaget fra forsamlingsforbudet. Derfor fik de lov at gennemføre.

Artiklen fortsætter under billedet...



Protestmarchen bevægede sig fra Vesterbro ind mod Christiansborg. Foto: Kenneth Meyer

- Alle andre er belagt med forsamligsforbud. Gælder det ikke også deltagerne i den march?

- Forsamlingsforbuddet gælder som udgangspunkt ikke forsamlinger med et meningsbefordrende øjemed. Og en uanmeldt demonstration kan stadig have et meningstilkendegivende formål, og derfor have de rettigheder, jeg nævnte før.

- Der er stramme restriktioner, og de håndhæves håndfast. Men ikke overfor deltagerne i den march?

- Selvom der er et lovligt formål, så henstiller vil til, at afstandskrav overholdes.

- Men det gjorde de ikke i går ved den march?

- Det er korrekt, men som tidligere nævnt, så har man rettigheder, når man gennemfører en demonstration.

- Er der en strategi, der handler om at undgå en voldelig konfrontation?

- Vi forsøger som udgangspunkt altid at undgå konfrontation via dialog. Vi skal også afveje situationen omkring det at anholde på stedet kontra måske at gøre det på et senere tidspunkt og dermed undgå konfrontation.

Artiklen fortsætter under billedet...



Optoget blev fulgt tæt af politiet. Foto: Kenneth Meyer

Romerlys og fyrværkeri: Sortklædte demonstrerer atter i København

Han oplyser desuden følgende følgende status efter lørdagens manifestation, hvor man i den forbindelse har registeret cirka 40 gerningssteder med graffiti hærværk i form af rød maling. Der har også været hærværk mod en hoveddør i en etageejendom på Vesterfælledvej. Derudover er det kun graffiti-hærværk.

Politiet har desuden registreret 11 kast med fyrværkeri. Ni af dem var kast mod politiets patruljebiler. To episoder med kast af fyrværkeri mod betjente, der var steget ud af deres køretøjer.

- Det handler om episoder, hvor man har kastet kanonslag mod eller ind under bilen. Der er ingen tilskadekomne, siger Rasmus Skovgaard, der tilføjer:

- Det er selvfølgelig noget, vi ser med stor alvor på. Vi vil det næste stykke tid forsøge at indhente videoovervågning med henblik på at drage nogle til ansvar for de her handlinger.