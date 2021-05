Politiet: Drabsmistænkt blev udsat for grusom mishandling

Natten til lørdag blev en 19-årig knivdræbt i Vejle, og senere samme dag kunne politiet anholde den formodede gerningsmand.

Der er tale om en 18-årig mand af anden etnisk herkomst, som i et grundlovsforhør søndag formiddag ved Retten i Horsens nægtede sig skyldig i drabssigtelsen.

Politiet var dog ikke de første, der fik fat på den formodede drabsmand, som efter drabet blev udsat for en grusom mishandling. Det kom frem under endnu et grundlovsforhør søndag.

Her blev en 21-årig mand, der ligeledes er af anden etnisk oprindelse, fremstillet umiddelbart efter, at den 18-årige drabsmistænkte forlod retslokalet på krykker.

Den 21-årige er sigtet for i forening med to ukendte medgerningsmænd at have kidnappet den 18-årig og holdt ham frihedsberøvet i en time på to adresser i henholdsvis Vejle og Jelling.

Den 19-årige blev fundet i en passage ved gågaden. Foto: Anders Brohus.

'Du skal dø i dag'

Ifølge politiets sigtelse har trioen tildelt den 18-årige fem-ti slag i ansigtet, trampet ham i hovedet, forsøgt at afbrænde hans øjenlåg og stukket en pind i hans ene øre og anus.

Under mishandlingen blev der råbt 'vi gennemtæsker dig' og 'du skal dø i dag'. Derfor er den 21-årige også sigtet for trusler.

I retten var han iført blå dna-dragt og virkede tydeligt indigneret over situationen. Han indledte grundlovsforhøret med at bede om en samtale med dommer Kresten Trolle.

Pollitiet var til stede fredag aften efter drabet. Foto: Local Eyes

Anledningen var, at han var utilfreds med sin beskikkede advokat og i øvrigt var uenig i anholdelsestidspunktet.

Efter en kort samtale med sin beskikkede forsvarer, accepterede den 21-årige dog, at den ønskede forsvarsadvokat ikke kunne være til stede under retsmødet.

Anklager Camilla Holst kaldte det 'en sag af en sjælden grov karakter' og anmodede om dørlukning med henvisning til, at der er medgerningsmænd på fri fod. Herefter blev der afsagt en kendelse om dørlukning, men den 21-årige nåede dog at sige, at han nægtede sig skyldig og ikke ønskede at udtale sig i retten.

En beboer tæt på gerningsstedet beskrev i går til Ekstra Bladet, hvordan hun først hørte larm og efterfølgende støn fra gaden. Vidnet fortalte, at der ofte blev handlet med narko i gaden, hvor den 19-årige blev dræbt, men den oplysning har Sydøstjyllands Politi ikke ønsket at kommentere.

Både den 21-årige og den 18-årige blev varetægtsfængslet i fire uger.