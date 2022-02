Politiet dræber knivmand i Paris

En mand er blevet skudt og dræbt af politiet på togstationen Gare du Nord i Paris.

Hændelsen fandt sted tidligt mandag morgen, angiveligt fordi manden gik til angreb mod politiet.

Han var bevæbnet med en kniv, rapporterer flere medier, herunder det franske nyhedsbureau AFP.

Ifølge Yahoo News og andre medier var teksten 'ACAB' (All Cops Are Bastards - eller 'alle betjente er bastarder' på dansk, red.), indgraveret på kniven.

Til RMC Radio bekræfter den franske transportminister, Jean-Baptiste Djebbari, episoden.

- Personen, der angreb dem, døde på stedet, sagde han til radiostationen. Her tilføjede han også, at to betjente har pådraget sig mindre skader.

En video, der er lagt på Twitter af den franske journalist Tristan Baudenaille viser, hvordan flere betjente rykker frem inde på stationen.

Kort tid efter høres tre skud, hvorefter videoen slutter, mens folk panisk flygter derfra.

Videoen er ikke verificeret, men bliver bragt og omtalt af flere pålidelige medier.

Den dræbte knivmand er ifølge medierne endnu ikke identificeret.