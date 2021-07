Politiet efter mågedød: Spis ikke her

En måge er død i Aalborg, efter den har spist en forgiftet pølse. Nu opfordrer politiet andre levende væsner til at være varsomme med, hvad der fyldes i munden

Politiet opfordrer nu borgerne nær Blegkilde Alle i Aalborg til at være ekstra opmærksomme, hvis de spiser ting, som er fundet på jorden eller i skraldespande.

Advarslen kommer efter en måge er blevet fundet død med en cocktailpølse i munden.

Myndighederne har nemlig siden fundet ud af, at pølsen var forgiftet, og lige nu går mistanken på, at der er tale om stoffet Carbofuran, der tidligere blev brugt mod skadedyr, men som i dag er forbudt i Danmark.

Derfor frygter politiet, at der kan være flere forgiftede fødevarer:

'Jeg kan godt være bekymret for, at der kan være efterladt flere fødevarer, der kan være farlige for både mennesker og dyr omkring Blegkilde Alle,' siger Henrik Jensen, politikommissær i en pressemeddelelse.

'Jeg finder det forkasteligt, hvis man ved en bevidst handling har efterladt giftstof i fødevarer i det offentlige rum på den her måde.'

Samtidig opfordrer politiet borgere, der finder fødevarer - på jorden må forstås - i området til at kontakt myndighederne.

'Hvis man som borger finder fødevarer i området, f.eks. cocktailpølser og lignende, der kan være forgiftet, så skal man lade være med at røre ved det – man skal ringe til os på 114,' siger Henrik Jensen.

Den døde måge bliver lige nu undersøgt nærmere.

Tidligere er det særdeles giftige carbofuran også blevet brugt til at forgifte havørne.