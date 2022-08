Politiet efter skyderi: Har du set denne bil?

Natten til onsdag blev politiet kaldt ud til et skyderi i Holbæk. Nu efterlyser politiet vidner i sagen

I Holbæk efterlyser politiet vidner i forbindelse med et skyderi i Agervang, hvor to personer er kommet til skade.

'Efter skyderi i aftes på Agervang i Holbæk kl 21.43 efterlyser vi vidner, der har set en mindre, rød bil enten lige før eller efter skyderiet', skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

- Der er blevet skudt fra en mindre, rød bil. Der er ikke nogen nærmere beskrivelse af køretøjet, siger vagtchefen til Ekstra Bladet onsdag morgen.

Tog selv på skadestuen

- En patrulje kommer derud og konstaterer, at to personer formentlig er ramt af skud. Lige nu arbejder vi på stedet og forsøger at finde det præcise gerningssted. Der er ikke fundet våben eller patronhylstre, og hunde skal søge det hele igennem, oplyste vagtchefen til Ritzau natten til onsdag.

De to tilskadekomne henvendte sig selv på en skadestue. De er begge i midten af 20'erne.

- Vi har talt med en af dem. Men han vil slet ikke bidrage med noget, sagde Emil Grønning.

Senere viste det sig, at de to personer blev ramt i armen. Den ene er udskrevet onsdag morgen, hvor den anden stadig er indlagt, oplyser politiet.

Begge er uden for livsfare.

- Vi efterforsker sagen. Vi kender ikke til gerningsmændene og kan derfor ikke lægge os fast på et motiv, lyder det.

Hvis du har oplysninger i sagen, bedes du kontakte politiet på telefon 114.

