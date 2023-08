Politiet efter sommerstøj: 'Mon ikke det går?'

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi opfordrer vrisne naboer til at finde tolerancen og forståelsen frem, når der bliver skruet op for musikken i sommerdagene

Dunkende bas og fuldemandssnak i nabolaget kan være irriterende - og svært at sove til.

Men nærtagende naboer, der brokker sig over lidt fest og farver, er ikke nødvendigvis mindre irriterende. Måske man bare skulle nyde den gode stemning?

Skru op for humøret

Nogenlunde sådan lyder refleksionen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der i deres døgnrapport fra weekenden 11.-13. august opfordrer anmeldere af høj musik til at skrue lidt op for det gode humør - på trods af den chikanerende larm.

'Når du oplever fest og musik i dit nabolag, så anerkender vi selvfølgelig, at det kan være generende, hvis man har svært ved at sove, men vi opfordrer til, at man finder tolerancen og forståelsen frem og i stedet glæder sig over den gode stemning', skriver politikredsen og fortsætter:

'Hvis ikke det sker hver nat – mon så ikke det går?'

Koster 10 arbejdsdage

Over for Ekstra Bladet oplyser politikredsen, at anmeldelser om såkaldt 'musik til ulempe' er en tilbagevendende tendens om sommeren.

Kredsen forsøger i opfordringen at balancere mellem to stole - de musikglade festdeltagere på den ene side og de forstyrrede naboer på den anden.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi henviser til et læserbrev fra politidirektør Lene Frank, der også i 2021 satte ord på problemet, der ud over at forstyrre naboerne også påvirker politiets ressourcer.

Dengang fik politiet ikke mindre end 40 henvendelser om støjende adfærd fra borgere på en enkelt weekend, hvilket samlet svarer til ti arbejdsdage for politiet.

'Plads til alle'

Dog opfordrer politidirektøren - dengang som nu - til at vise hensyn til nabolaget.

'Desværre oplever vi, at folk, som har store kræfter (lydmæssigt, red.), ikke altid føler noget som helst ansvar – snarere tværtimod. Det gælder ejere af soundbokse, men også f.eks. førere af biler, motorcykler og knallerter med potentiale til at larme rigtigt meget,' skriver politidirektøren, der hverken har forståelse for larmende motorcyklister eller bragende soundbokse.

Det offentlige rum

Videre lyder det:

'Der skal være plads til os alle. Ikke al musik i det offentlige rum er 'musik til ulempe', men høj musik på et sted, hvor mange opholder sig uafhængigt af hinanden, høj musik gennem lang tid eller høj musik ud på aftenen, kan være til ulempe'.