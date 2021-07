Politiet efter stenkast mod studentervogn: - Det er uacceptabelt

En 19-årig student blev onsdag aften ramt af en sten i panden på Sønderbro i Aalborg, da han var på vogntur med sine gymnasiekammerater.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Studenten røg en tur på skadestuen, og selvom han ikke kom alvorligt til skade, pådrog han sig en bule i panden, og hans studenterhue fik en flænge.

Politikommissær Michael Karstenskov ser med stor alvor på stenkastet.

- Det har været en ubehagelig og farlig oplevelse for de unge mennesker. Og det er uacceptabelt. Alle skal kunne færdes frit og fredeligt i Aalborg, udtaler han.

Det er ikke lykkedes for politiet at identificere formodede gerningspersoner, men en anden student så to unge drenge eller mænd, som stod ved et busstoppested og rakte fuckfinger til studentervognen lige inden stenkastet.

Disse personer beskrives som værende 15 til 20 år, mørke i huden og iført henholdsvis en bordeauxrød trøje og en lyserød skjorte med hvidt på.

Politikommissær Michael Karstenskov understreger, at politiet meget gerne vil i kontakt med disse personer og andre vidner, som kan bidrage til at belyse sagen. Man kan kontakte dem på 114.

Studenten har det efter omstændighederne godt, men er rystet over hændelsen.