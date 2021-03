Politiet efterforskede mistænkeligt forhold

Politiet var til stede i Rødovre, hvor de efterforskede et mistænkeligt forhold, der dog viste sig at være en defekt udstødning

Københavns Vestegns Politi var tidligere lørdag til stede ved Nørrevangen i Rødovre for at efterforske et mistænkeligt forhold.

Efter kort tid kunne politiet dog konstatere, at der var tale om en defekt udstødning.

- Vi fik en anmeldelse om høje brag, og anmelder frygter, at der er tale om skud, men heldigvis var der bare tale om en defekt udstødning, siger Lars Jørgensen, vagtchef i Københavns Vestegns Politi.

Politiet er derfor ikke til stede ved Nørrevangen længere.

Politiet var til stede med adskillige patruljer, fordi man frygtede, at der var tale om skyderi.