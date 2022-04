Politiet efterforsker en anmeldelse om røveri i Taastrup

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Politiet modtog onsdag formiddag en anmeldelse om et røveri på en tankstation i Taastrup.

Det fortæller vagtchef ved Vestegns Politi Lasse Michelsen til Ekstra Bladet.

- Klokken 10.07 har vi modtaget en anmeldelse om et røveri på Q8 på Taastrup Hovedgade. Der er ingen, der er kommet til skade, men vi er massivt til stede.

- Røverne har fået et udbytte med sig, men for nuværende ved vi ikke, hvor stort udbyttet er, fortæller vagtchefen.

Vagtchefen fortæller, der er blevet truet, men politiet kan i skrivende stund ikke oplyse, hvad personalet er blevet truet med, da de forsat forsøger at danne sig et overblik over situationen.

Politiet oplyser yderligere, at de kommer til at være til stede på Taastrup Hovedgade det næste stykke tid.

