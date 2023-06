Politiet efterforsker færge-tragedie som mulig forbrydelse

Det var fra en færge mellem Polen og Sverige, at en syv-årig dreng faldt i vandet og moderen efterfølgende sprang i efter ham. Siden er de begge erklæret døde.

Men nu vil politiet undersøge, om der kan være sket noget kriminelt.

Således har svensk politi indledt en forundersøgelse om drab.

- Vi har startet en forundersøgelse, hvor kriminalitetsrubriceringen er drab, men der er ingen mistænkte i sagen. Efterforskningen har til formål at forsøge at klarlægge, hvad der er sket, siger anklager Stina Brindmark ved anklagerkammeret i Karlskrona i en udtalelse ifølge Expressen.

Anklageren ønsker ikke at svare på, om det er moderen, efterforskningen drejer sig om.

Stor aktion

Ulykken - eller muligvis forbrydelsen - fandt sted torsdag eftermiddag omkring klokken 16.

Her lød alarmen, at den syv-årige dreng var faldet over bord, og at hans mor, en 35-årig polsk kvinde, sprang i.

Efterfølgende blev en stor redningsaktion indledt, hvor skibe og redningshelikopteren fra både Danmark, Tyskland, Sverige og Polen birdrog.

Militærfly og helikoptere fra en NATO-øvelsesmission, der fandt sted i området, blev også sendt til stedet, mens øvelsen blev afbrudt.

Mor og søn blev fundet i vandet efter en times tid, og det forlød, at ingen af dem var ved bevidsthed. Fredag formiddag blev de så begge erklæret døde.

