Politiet efterforsker: Mand fundet alvorlig tilskadekommen

Syd- og Sønderjyllands Politi fik klokken 05.01 torsdag morgen en anmeldelse om, at der lå en tilskadekommen person på jorden i Alsgade i Sønderborg. Manden var kommet alvorligt til skade.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelse.

Manden blev efterfølgende overført til sygehuset. Hans pårørende er underrettet.

Efterforskes

Politiet efterforsker nu sagen, og teknikere er på stedet for at klarlægge, hvad der er sket.

Derfor er området spærret. Politiet forventer at være på stedet nogle timer endnu for at foretage forskellige undersøgelser, der kan klarlægge hændelsesforløbet.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil meget gerne høre fra vidner. Har du observeret noget i forbindelse med sagen, så kontakt politiet på 114.